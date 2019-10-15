تستعرض "الوطن" رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الـATM بالبنوك حال الاستخدام خارج مصر.

وتفرض بعض البنوك عمولة مقابل تغيير العملة من الجنيه المصري بحساب العميل إلى عملة الدولة المتواجد بها العميل، وكذلك مقابل استخدام ماكينة الصراف الآلي "ATM"، وذلك طبقًا للشروط المتعارف عليها عالميًا.

بنك مصر

عمولة الاستخدام والاستعلام عن الرصيد: 3% من قيمة العملية + 50 جنيه لكل عملية، ويكون حدود السحب اليومي بما يعادل 2000 دولار شهريًا.

البنك التجاري الدولي

رسوم السحب النقدي خارج مصر: 4% بحد أدنى 20 جنيهًا.

بنك HSBC

عمولة السحب: خصم 3% من إجمالي قيمة المبلغ عمولة تغيير العملة، وخصم 25 جنيهًا على السحبة من ماكينات البنك، أو خصم 30 جنيهًا من ماكينات أخرى، وحد السحب النقدي الشهري من بطاقات HSBC من خارج مصر 10.000 دولار أمريكي.

البنك العربي الأفريقي الدولي

عمولة السحب النقدي 3% على العملية، والحد الأقصى للسحب الدولي هو 1000 دولار أمريكي في الشهر، والحد الأقصى للشراء هو 10 آلاف دولار أمريكي في الشهر.

بنك أبو ظبي الأول

عمولة صرف العملات: 3%، ويكون حدود السحب النقدي ما يعادل 50 ألف جنيه مصري كحد مجمع للمشتريات والسحب النقدي.

بنك الإسكندرية

عمولة السحب: خصم 8% تتراوح بين 3% على تغيير العملة، و5% على السحب.