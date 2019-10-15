كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن آخر تواصل بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك انطباعه عنه، حيث ذكر أن آخر تواصل معه كان في 2010 عندما كان أبو الغيط وزيرًا لخارجية مصر، موضحًا أن بشار الأسد تحمل المسؤولية في ظروف صعبة للغاية، ولديه رؤية تنبع من والده.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد كان له نظرة عروبية واضحة المعالم، لعله إنسان قاسي القلب في التعامل مع معارضيه ولكن لا ننسى دوره في أكتوبر 1973.

وتابع: "القوات الجوية المصرية عندما وجهت الضربة الأولى في يوم 6 أكتوبر ضد منشآت إسرائيل في سيناء، فكتبت وقتها في كتابي شاهد على الحرب والسلام (أرتعد ألا تنفذ سوريا ما التزمت به تجاه الرئيس السادات) وخلال نصف ساعة سمعت من الوكالات أن الجيش السوري كان يعبر الجولان".

وواصل: "لاحقا اختلف السادات والأسد حول مفهوم الحرب، اختلاف وارد بين الشركاء، لا تنسى أن سوريا لم تتعرض في عهد حافظ الأسد لمثل هذه المأساة، ولا تنسى أن مصر أيضا وقفت إلى جانبها حينما هددتها تركيا بالغزو في عام 1998، ووقعت اتفاقية أضنة، وأقول إن التاريخ هو من سيحكم على بشار الأسد".