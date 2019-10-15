كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، جوانب من شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، واصفا إياه بالشخصية الذكية والصعبة للغاية، كما وصفه بأنه "غريب الأطوار" أيضاً، وأن أحد الساسة الليبيين قال عنه "كان يحكم البلد بمفهوم القرن الـ18"، ولكن مع سقوطه لم تكن هناك دولة ليبية، وكانت الدولة عبارة عن مدن فقط على غرار اليونان القديمة.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن القذافي كان شخص غريب الأطوار، فهناك دول نفطية بنت حضارة وتقدم ولكن ليبيا بكل هذه الثروة وعدد سكان محدود كانت تهدر الوقت وهذا غير معقول، مستطردًا: "القذافي صحيح ترك 350 مليار دولار في صندوق الثروة الليبية لكن المجتمع كان يستطيع أن يعيش حياة رغداء".

وعن وضع باقي الدول العربية، أكد أنه يتوقع أن الجزائر بحلول 2020 سيكون لديها وضع مستقر، كما أن تونس بها وضع طيب من الاستقرار والمسؤولية، والسودان تؤشر إلى أمور طيبة، وهناك اتصالات مع القيادة السودانية، واقترح على رئيس الحكومة السودانية إمكانية مشاركة الجامعة في مساعدة بلاده، والعراق أيضا لولا التوترات الأخيرة فكانت تعيش مؤشرات جيدة للغاية.