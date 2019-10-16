صديق "شهيد الشهامة": والدة وشقيقة محمود البنا لا تتوقفان عن البكاء

أكد مصطفى الليثي صديق محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، أنه تجمعه صداقة بالمجني عليه منذ 12 عاما، مضيفا أن أسرة "محمود" في حالة سيئة جدا، حيث كان في زيارتهم أمس للاطمئنان عليهم، فوالدته وشقيقته الصغرى الطالبة في الصف الثاني الإعدادي لا تتوقفان عن البكاء، ووالده في حالة نفسية سيئة جدا، ولكنه يحاول أن يتمالك نفسه.

وأكد صديق محمود البنا، لـ"الوطن"، أن الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يخفف عن أسرة محمود هو صدور حكم عادل يعاقب القاتل على الجريمة التي ارتكبها، وهما على ثقة أن القضاء سينصرهم، مشيرا إلى أنه يوجد شكوك حول عمر "راجح" الحقيقي، وذلك ما ستؤكده التحقيقات الفترة المقبلة.

وتعود أحداث الواقعة إلي قيام المجني عليه محمود محمد البنا بمعاتبة القاتل محمد أشرف راجح نتيجة اعتدائه على فتاة في الشارع بالضرب، حيث تربص القاتل للمجني عليه بمعاونة ثلاثة من أصدقائه، وهم "م.ا.ر" طالب بكلية التجارة جامعة السادات، و"ا.م.ع" طالب في الثانوي التجاري، و"م.ا" وشهرته "حماصة" طالب بالثانوي الزراعي، و"إ.إ.ا" صديق المتهم الرئيسي، وقام بطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة بالبطن والوجه والفخذ.

وتداول أصدقاء وأقارب الطالب محمود البنا، الذي قتل في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، فيديو يظهر به مشاجرة بين محمد أشرف راجح وإحدى الفتيات، وأظهر الفيديو مشاجرة راجح برفقة أحد أصدقائه مع إحدى الفتيات وهي تحاول الهرب منه، وهي الواقعة التي أدت إلى مقتل محمود البنا.

وأكد المتهمون، خلال مناقشتهم أمام رجال المباحث، أنه حدث خلاف بينهم وبين المتهم تحول إلى مشادة كلامية، طعنوا على إثرها محمود محمد البنا، 18 عاما، طالب، بمطواة بالفخذ اليسرى وتركوه وفروا هاربين.

وحضر الآلاف من أهالي مدينة تلا وأصدقاء المجني عليه، تشييع جثمان محمود البنا إلى مثواه الأخير.