قال مصطفى الباجس، محامي الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إن الدفاع عن حق موكله شرف كبير له، مشيرا إلى أن القضية أُحيلت لمحكمة الأحداث للنظر فيها يوم 20 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن المتهمين في القضية "حدث"، أي أنهم يعاقبون بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهذا القانون ينص في المادة 111 على أنه لا يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد من لا يتجاوز عمره 18 سنة.

وأضاف "الباجس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، أن أقصى عقوبة في ظل هذا القانون 15 سنة، مشيرا إلى أن هذا القانون في ظل حالة التقدم في المجتمع المصري والتطور التكنولوجي والفكري يشجع الأطفال على ارتكاب الجرائم، موضحًا أنه من الممكن استغلال الأطفال أسوأ استغلال في ارتكاب العديد من جرائم الدم والشرف للهرب من طائلة القانون وعقوبة الإعدام، مقابل مبلغ مالي، أي أنه من الممكن إعطاء الطفل مبلغا ماليا ويقتل أي شخص وفي النهاية يتم حبسه عدة سنوات ويخرج.

وناشد كل المشرعين والمسؤولين سرعة النظر في هذا القانون ووضع استثناءات لجرائم القتل والاغتصاب والسرقة باعتبارها الجرائم الأكثر انتشارا في المجتمع المصري؛ من أجل تخويف من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم، لأن ذلك سيساعد على ردع الجريمة بشكل كبير، بحسب تأكيده.