ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم، 7 أشخاص في فض مشاجرة بين عائلتين بقرية البديني التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة اثنين منهم ونقلا إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط متهم هارب في المشاجرة.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية البديني دائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول : "ندى . م .ح " 17 عاما، حاصلة على دبلوم، مصابة بغيبوبة تامة وجرح متهتك بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، و"عبدالرحمن.ك.س" 26 عاما، عامل، و"رحاب.ر. ع" 30 عاما، ربة منزل، و"عبدالمجيد.ع.ع" 27 عاما، "هارب"، وطرف ثانٍ: "عمرو . ع . ذ" 30 عاما، عامل، مصاب جرح قطعي بالذراع اليسرى واشتباه قطع بأوردة الذراع، و"أشرف . ك .ح" 45 عاما، محصل بالمحاجر، و"محمد . ك . ح" 43 عاما، مدرس، و"جوده . ح . أ" 35 عاما، عامل، جميعهم مقيمين قرية البديني مركز إهناسيا.

تم نقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي، حيث تبين أن سبب المشاجرة هو حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لخلافات الجيرة بينهم، تطورت لمشاجرة تعدي خلالها كل منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

تم ضبط طرفي المشاجرة ما عدا المتهم الرابع من الطرف الأول، وتبادلا الاتهامات، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط المتهم الهارب، وحرر المحضر رقم 13760 جنح مركز شرطة إهناسيا.