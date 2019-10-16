وجه الفنان محمد فراج، الشكر للمخرج خالد جلال نظرا للفترة التي قضاها معه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "خالد جلال ليه فضل كبير بعد ربنا عليا وعلى نجوم الفترة الحالية".

وتابع: "الخمس سنوات اللي قعدناهم في الدفعة كانت دفعة خاصة جدا، وكان فيها ظروف مرينا بيها من نجاحات وصراعات وفرح وحزن وطلعت ناس حلوة، وكانت عاملة زي الجيش الروسي في جديتها".

ويعتبر مسلسل "أهو ده اللي صار" آخر عمل درامي لفراج وهو من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي، وبطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر، هبة عبد الغني، هشام إسماعيل، أروى جودة، ألفت عمر، ومحمود البزاوي، وهو ويرصد المعاناة التي تواجه المرأة بشكل عام وأيضا الصعيدية ويسلط الضوء على اختلاف الأفكار والعادات والتقاليد.

كمان أن فيلم "الممر" آخر عمل سينمائي جسد فيه محمد فراج، دور قناص في الجيش من أصول صعيدية خلال الفترة من هزيمة 1967 وحتى حرب 1973، وبرع في تأدية الشخصية عن طريق إتقانه للهجة الصعيدية وبملامحه الغاضبة التي ترغب بالثأر لبلده.