أبدى الفنان محمد فراج سعادته بسبب مشاركته في فيلم "الممر" وبسبب ردود الأفعال حول الفيلم، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضح فراج أن الفيلم لم يكن سهلًا وكانت له قيمة فنية عالية وقيمة وطنية كبيرة، مؤكدًا أنهم كانوا يتمنون أثناء تصوير الفيلم أن تصل الرسالة الوطنية والإنسانية للمشاهدين.

وتابع: "كلنا كنا مركزين جدًا جدًا من أول يوم قابلت فيه الأستاذ شريف لنهاية الفيلم وكل خطوة كنا بنديها وقتها ومجهودها والتوفيق على ربنا".

وأثنى فراج على مصمم الجرافيك ومصممة الملابس ووصفهم بالأبطال، مؤكدًا أنهم بذلوا مجهودا كبيرا لتصل نتيجة الفيلم إلى ما وصل إليه من شكل حقيقي وطبيعي مقدمًا لهم التحية.