قال الفنان محمد فراج، إن كثرة البروفات تربكه، فهو يستدعي الحالة من أول مرة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "مسلسل (تحت السيطرة) كان فيه مشهد طويل وصعب وبعد مضحكت على جميلة عوض في المشهد وقولتلها (يمكن قلبه يلين ويديكي اللي انتي عايزاه) بدأت أعيط ودا مكناش متفقين عليه ولا كان في البروفات".

وتابع: "المخرج تامر محسن بعد مخلصنا الشوت قال برافو وحس الحالة اللي أنا فيها وحسيت إني صدقت الموضوع وعملته صح".

مسلسل تحت السيطرة من إنتاج العدل جروب عام 2015، ويعد المسلسل ثاني عمل تلفيزيوني للمخرج تامر محسن بعد مسلسل (بدون ذكر أسماء)، وأول تعاون له مع النجمة نيللي كريم، وأول ظهور لعدة وجوه جديدة على رأسهم الممثلة الشابة جميلة عوض.