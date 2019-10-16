علقت الحكومة الكندية مؤقتا إصدار "تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا"، وذلك ردا على الهجوم العسكري الذي تشنه أنقرة ضد الأكراد في شمال سوريا، لا سيما تلك المتعلقة بالمعدات العسكرية.

"كندا تدين بشدة توغل تركيا العسكري في سوريا"، حسبما قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وذكر البيان أن "هذا العمل الأحادي الجانب يهدّد بتقويض استقرار منطقة هشة أصلا، ويفاقم الوضع الإنساني وينال من التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد داعش والذي يضم تركيا".

وأضافت البيان "ندعو إلى حماية المدنيين وجميع الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وتابع "في ضوء هذه التطورات، علقت كندا مؤقتا إصدار تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا".