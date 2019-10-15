أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن رؤية تركيا للمنطقة العربية تغيَّرت كثيرًا الآن عن ذي قبل، حيث تتدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، كما أن الربيع العربي خدم مصالح تركيا ومن ثم تحركت تركيا في اتجاه آخر وكشفت عن وجه ليس بالضرورة الوجه الذي عبرت به عن نفسها منذ 2005 حينما كانت في علاقة جيدة بالدول العربية.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن تركيا دائما تقول إنها تناصر القضية الفلسطينية، متسائلا: "مَن مِن العرب لا يناصر القضية الفلسطينية؟"، مضيفًا: "شكرا لمناصرتكم، ولكن عليكم أن تناصروا القضية وليس طرفا واحدا في القضية".

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس له علاقات طيبة بأنقرة ورئيس تركيا، وهذا لا يعني أن تركيا تقف مع القضية الفلسطينية، وإن كانت كذلك، فإن الوقوف مع القضية الفلسطينية لا يعني التدخل في الشأن العربي.

وعن رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إحياء فكرة الخلافة الإسلامية، قال: "الخلافة لن تعود إلى إسطنبول ولا إلى أنقرة، هذه مراحل في التاريخ، وإلا تحدثنا عن الامبراطورية الرومانية في أوروبا".