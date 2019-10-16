قتل 15 شخصا في معركة بالأسلحة النارية جنوب غرب المكسيك، في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، بحسب ما قالته سلطات الأمن العام بولاية جيريرو المكسيكية.

وهذه ثاني واقعة قتل جماعي تشهدها المكسيك خلال يومين، إذ قالت الحكومة الاتحادية أمس الأول، إن 14 شرطيا قتلوا في هجوم بولاية ميتشوكان غرب المكسيك في واحدة من أشد الضربات التي تتعرض لها قوات الأمن.

واستنكرت وزارة الأمن العام الهجوم الذي أودى بحياة 14 من أفراد الشرطة ببلدية أجليليا في ميتشوكان، وهي ولاية تتعرض بشكل متكرر لأعمال عنف بين عصابات المخدرات المتنافسة، بحسب ما ذكرت في تغريدتها على موفق التدوينات القصيرة تويتر.