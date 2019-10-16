يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق احتفالية كبرى؛ للاحتفاء باسم الموسيقار الراحل سيد درويش في السابعة مساء غدًا الخميس، بقاعة سيد درويش في الهرم، بحضور وزيرة الثقافة ورئيس أكاديمية الفنون الدكتور أشرف زكي، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال.

ويتضمن برنامج الحفل معرض مقتنيات فنان الشعب، يعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يستعرض رحلة عطاء سيد درويش.

ويختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش.