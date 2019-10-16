أفاد تقرير مفتش الصحة، في واقعة وفاة شاب بقرية تلبانة بالدقهلية، بعدم وجود إصابات ظاهرية، ووجود اشتباه جلطة، وتم تسليمه التقرير للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، أن جهات التحقيق سوف تجري تحقيقا موسعا، بشأن الواقعة، وأن النيابة قررت استدعاء مفتش الصحة الذي أعد التقرير الخاص بوفاة شاب تلبانة، لمناقشته حول ملابسات الواقعة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغا لمركز المنصورة من مستشفى الصدر بوفاة شاب يدعى "أ.ا.ر" 20 سنة، عامل مقيم قرية تلبانة دائرة المركز.

بسؤال والد الضحية اتهم "أ.ح.م " 50 سنة ربة منزل مقيمة بذات القرية" بالتسبب في وفاة ابنه حيث أنه كان يعمل في مجال النظافة وبعض الأعمال الأخرى ويقيم طرفها.

المتهمة: العامل كان يعاني من آلام بالصدر ويتعاطى المواد المخدرة

بسؤال المتهمة أنكرت وقررت أن العامل كان يعاني من آلام بالصدر ومن متعاطي المواد المخدرة، وأفاد مفتش الصحة بعدم وجود إصابات ظاهرية ووجود اشتباه جلطة.

وكان أهالي قرية "تلبانة"، بمركز المنصورة، أشعلوا النار في منزل سيدة متهمة بقتل شاب وحاولوا منع سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، غضبا منها.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد العثور على جثة شاب بالقرب من أحد المصارف، وقيام الأهالي بإشعال النيران في منزل سيدة اتهموها وبناتها بقتله.

وأكدت تحريات المباحث أن المتوفى يدعى أحمد المتولي، 20 عاما، واقتحم الأهالي منزل سيدة تدعى "فادية"، ووجدوا 4 سيدات كن بالمنزل وقت الواقعة.

وانتقل ضباط المباحث وقوة من الشرطة وسيارات المطافئ للقرية، وانتقل مدير الأمن إلى مكان الواقعة، وتدخلت الشرطة، وتمكنت من القبض على المتهمة، وجرى احتجازها بمركز شرطة المنصورة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.