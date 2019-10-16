أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات حلب 6 وإدلب 6 واللاذقية 7 وحماة 3.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 31 انتهاكا للهدنة في محافظات وحماة 15 وإدلب 9 وحلب 7.

وأوضح البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين بالتعاون مع مؤسسة أحمد قديروف الخيرية نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.475 طن، بالإضافة إلى طن واحد من الخبز إلى أهالي حي كرم الميسر بمدينة حلب.