أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ 211 ألفا و300 تقدموا للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية الأربعاء الماضي.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين، للتحقق والتأكد من الجودة، وإتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أنّ البوابة بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.