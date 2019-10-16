أكد السفير أرمان إساغالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، أهمية دور مصر في محاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة، لا سيما كونها قاطرة للعالم العربي والإسلامي.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد اليوم، وفدا من دولة كازاخستان، التي حضرها من الجانب المصري النائب أسامة الأزهري وكيل اللجنة ومستشار رئيس الجمهورية، والنائب شكري الجندي.

وقال إساغالييف إنّ مصر بلد الأمن والأمان ومركز الحضارة والازدهار في المنطقة، بل ومنارة العلم والفكر في العالميين العربي والإسلامين موضحا أنّها من أوائل الدول التي دعمت كازاخستان وشاركت بفعالية كبيرة في المؤتمرات المتتالية لزعماء الأديان من أجل مناقشة ملفات حوار الحضارات والأديان، كما أنّ الحكومة المصرية كانت دائمة موجودة في تلك المؤتمرات عبر وزير الأوقاف ومن خلال مفتي الديار المصرية، فضلا عن الأزهر الشريف برئاسة فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي كان دائما داعما لهذا المؤتمر.

وأشاد سفير دولة كازاخستان بالقاهرة بدور مصر في مكافحة الأفكار المتطرفة والراديكالية والإرهاب، فضلا عن دورها في حوار الحضارات والأديان، موضحا أنّ زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى العاصمة المصرية القاهرة قبل عامين، كان خير دليل لما تجسده مصر من حوار بين الحضارات والأديان.

ولفت إساغالييف إلى أنّ مصر هي الشريك الاستراتيجي لدولة كازاخستان، وأنّ العلاقات المتميزية بين البلدين والشعبين والقيادتين أمر حتمي وضروري، كما أنّ التعاون تجلي في إقامة معلم للعلم والمنارة في كازاخستان، وهي جامعة نور مبارك.