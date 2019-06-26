محافظ جنوب سيناء يدرس إنتاج فيلم وثائقي عن مصر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خوزية لويس مورينو أحد الخبراء العالميين في مجال الإعلام، ومالك 7 قنوات ناطقة بعدة لغات.

وقال مورينو إنه أنتج عددا من الأفلام الوثائقية والتاريخية عن مصر، لإيمانه بأن مصر قلب العالم ومركز إشعاع حضاري، لافتا إلى أنه يحاول أن يبرز قيمة مصر في الإعلام العالمي.

وأشار إلى أنه يسعى لإبراز المعالم السياحية، وجمال الطبيعة في محافظة جنوب سيناء.

ومن جانبه، رحب محافظ جنوب سيناء بفكرة إنتاج فيلم عن مصر من حيث المبدأ، مؤكدا على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية من وزارات وهيئات وجهات أمنية، للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة للتصوير في حالة الموافقة.