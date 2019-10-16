نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، فيديو للبروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة الراقصة والمسيرة، الخاصة بموسم الرياض، والتي من المقرر أن تكتمل مساء اليوم الخميس، حسبما أعلن عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وكتب تركي آل شيخ: "البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل إن شاء الله الخميس المساء.. هذا 70%".

البروفة الاخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل ان شاءالله الخميس المساء.. هذا ٧٠٪

حضوركم شرف لنا والدعوة عامة

حابب اقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصا والمملكة عموما pic.twitter.com/1smSjRcjj3 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2019

وأضاف: "حضوركم شرف لنا والدعوة عامة، وحابب أقول شيء مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لما تحقق 1% من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصا والمملكة عموما".

ومن المقرر أن يشهد موسم الرياض انطلاق عروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض النافورة الراقصة، كما يقدم الموسم أكبر مسيرة استعراضية في المملكة بأكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية خلال مسيرة الافتتاح، وذلك يوم غد الخميس 17 أكتوبر.