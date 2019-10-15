استعرض المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه للمملكة العربية السعودية، النجاح الكبير الذي حققه "موسم الرياض" آخر مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى السعودية للعام 2019.

وكتب "آل شيخ"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلال ثلاث أيام فقط أكثر من 250 ألف زائر. 80% منهم سعوديين و10% خليجيين، والبقية من مختلف دول العالم، و11 شخصا قطريا. بدأنا بمنطقتين فقط من أصل 12 منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر مابدأ.. راح يبدأ رسميًا يوم الخميس 17 أكتوبر".

وأضاف: "نسبة الإشغال في الفنادق وصلت 98% وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية-الرياض 40%، أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت 24 ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي".

وتابع: "حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال.. وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال".