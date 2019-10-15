بلغت مبيعات فعاليات موسم الرياض في 3 أيام حوالي 235 مليون ريال فيما بلغ العائد من حقوق الرعاية 400 مليون ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ إن عدد الزوار لفعاليات موسم الرياض في أول ثلاثة أيام بلغ 250 ألف زائر، 80% منهم سعوديون و10% خليجيون والبقية من مختلف دول العالم بالإضافة إلى 11 شخصا قطريا.

وكشف آل الشيخ، أن موسم الرياض حقق أكبر عائد في الرعاية والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال، وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت فقط بمنطقتين من أصل 12، مبينًا أن الموسم يبدأ رسميا الخميس 17 أكتوبر.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إن نسبة الإشغال في الفنادق وصلت إلى 98%، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية الرياض بنسبة 40%، وبلغت الوظائف الموسمية طول موسم الرياض نحو 24 ألف وظيفة، وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي.

جدير بالذكر أن مواسم السعودية تهدف إلى تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، عبر التمتع بالعديد من ألوان الفعاليات الكبرى والتجارب السياحية المستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق المملكة، ليتم من خلالها التعرف على عراقة ماضي السعودية وثقافتها ، وسحر طبيعتها الغنية بتنوعها.

وشهدت العاصمة الرياض إطلالة عالمية وأياما تاريخية على مستوى الترفيه، بانطلاقة "موسم الرياض" آخر مواسم السعودية الـ11، التي أُطلقت على مستوى السعودية للعام 2019، حيث تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب".

وعاش "موسم الرياض" تفاعلا واسعا قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومياً، تبدأ يوم 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.