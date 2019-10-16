تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، من ضبط سوبر ماركت يبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وذلك في إطار الحملات الرقابية على الأسواق.

وقال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن محل سوبر ماركت بـ6 أكتوبر شاطئ النخيل، ضبط خلال حيازته وعرضه وبيعه لسلع غذائية مشكوك في صلاحياتها وغير مدون عليها بيانات ويوجد عليها عفن بالعين المجردة.

وأضاف "سعدالله"، أنه جرى ضبط نحو 40 كيلوجرام جبنة تركي، و10 كيلوجرام جبن بيضاء، و11 برطمان بإجمالي 11 كيلوجرام عسل أبيض غير مدون عليه بيانات.وأكد، أنه تم تحريزالسلع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.