شيع المئات من أهالي قرية تلبانة، بمركز المنصورة، اليوم، جنازة أحمد المتولي إبراهيم، 19 سنة، والذى توفى أمس، وظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي له أثناء تعذيبه على يد شقيقه تحت تهديد إحدى سيدات القرية بتهمة "سرقة خاتم".

تجمع عدد كبير من الأهالي بمحيط مسجد المقابر، اليوم، وأطلقت عدد من السيدات الزغاريد لدى وصول الجنازة ورددن الهتافات" لا إله إلا الله"، ورددت إحدى السيدات " أخويا شهيد" وسط صرخات هستيرية.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد خالد الزيني مأمور قسم المنصورة، بتجمهر الأهالي أمام منزل أمينة محمد حسن، وشهرتها فادية العرجة، 52 سنة، ربة منزل بقرية تلبانة، وذلك بعد اتهامها بقتل المتوفي، أحمد المتولي، عامل، وقام الأهالي باقتحام منزلها المكون من 3 طوابق على شقتين وحرقوا جميع محتوياته.

انتقل ضباط المباحث، برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، إلى القرية، على إثر قيام الأهالي بإشعال النيران بمنزل "فادية العرجة"، بعدما اتهموها بقتل الشاب، ولكن منع الأهالي سيارات الإطفاء والقوات من الدخول للمكان لإخماد النيران حتى التهمت المنزل بالكامل، كما اعتدوا بالضرب على بنت المتهمة التي فرت هاربة من المكان.

وعلى الفور، انتقل مدير الأمن ومدير المباحث وقوات من الأمن المركزي إلى القرية للسيطرة على غضب الأهالي.