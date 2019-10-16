قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية إنّ مؤتمر الإفتاء العالمي عن "الخلاف الفقهي" يأتي في توقيت مهم، نظرا للظروف التي تمر بها الدولة المصرية والعالم كله، خاصة وأنّه أكبر تجمع للمفتين والقيادات الدولية على مستوى العالم، إذ تشارك به أكثر من 85 دولة تجتمع في مصر ذات الريادة الدينية، وأرض الحضارة والتاريخ والأزهر الشريف.

وأضاف نجم خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أنّ التجمع الكبير يسهم في تصحيح مسار الفتوى، إذ إنّها المحرك الرئيسي للدمار والفتن الذي ظهرت في الأعوام الأخيرة، وأنّ المنطقة العربية كلها تعاني من هذه الفتاوى الضالة.

وتابع مستشار مفتي الجمهورية أنّ المؤتمر يرد على الفتن والأفكار والمتطرفة التي انتشرت في دول مختلفة من دول العالم، موضحا أنّ الفتوى أداة مهمة لتحقيق الاستقرار المجتمعي والسلم الأمني والتنمية، والازدهار وهي معركة وعي يجب نشره على مستوى الشعوب وعموم المسلمين بالعالم كله.

ولفت نجم إلى أنّ المؤتمر يسعى لتصحيح مسار الفتوى، كما أنّ الجلسة الختامية للمؤتمر تقسم على عدة أقسام، الأول يضم وثيقة التسامح الإفتائي تحدد ماهية ومعايير الفتوى المنضبطة والتحذير من الفتاوى المضللة، والتحذير من الخطاب الإخواني، والقسم الثاني هي رسالة المفتين للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الدولة المصرية في توجهاتها وتحدياتها.