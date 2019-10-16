تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة اليوم، منطقة حي الأسمرات "تحيا مصر"، للوقوف على ما تم إنجازه للمواطنين الذين كانوا يسكنون العشوائيات، حيث تفقدت اللجنة خلال الزيارة العديد من المنشآت والخدمات بحي الأسمرات.

وشهدت الجولة البرلمانية، تفقد مجمع التدريب المهني والتكنولوجي بحي الأسمرات الخاص بصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، ومصنوعات الحرف اليدوية والتراث المصري، وقصر ثقافة مدينة تحيا مصر، ومركز الشباب والملاعب، والحضانة، ومصنع طيبة للسبح، وتفقد بعض الوحدات السكنية، وسط التفاف المواطنين الذين رحبوا بالوفد البرلماني، كما تفقدوا بعض الأعمال الجاري تنفيذها.

كما شهدت جولة لجنة الإسكان في البرلمان في ملاعب مركز الشباب، تفاعل وحماس من عشرات الأطفال الموجودين، الذين هتفوا مرددين "تحيا مصر".

وأشاد الوفد البرلماني بإنجاز الدولة حي الأسمرات وإنقاذ الأسر من خطر العشوائيات، وبحرص الدولة على توفير حياة كريمة وآدمية لهؤلاء المواطنين ونقلهم في وحدات سكنية مجهزة أفضل تجهيز، وتوفير كل الخدمات والمرافق ومدارس وملاعب وغيرها.

وضمّ وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، ويسري المغازي، وكيل اللجنة، وخالد عبدالعزيز فهمي، والنائبين محمد شعبان، وعادل بدوي، وإسماعيل نصرالدين، ومحمد العقاد، ومحمد ماهر حامد.