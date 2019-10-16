وقعت وكالة الطاقة الروسية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"، اليوم، اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي، وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الاتفاقية تهدف إلى استكشاف فرص التعاون المستقبلي في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز.

وتعكس الاتفاقية متانة العلاقات الثنائية التي تربط بين الإمارات وروسيا، وتؤكد نهج "أدنوك" في توسيع نطاق الشراكات النوعية، التي تسهم في تعزيز وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمالها في كافة مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، كما اتفقت "أدنوك" ووكالة الطاقة الروسية، على استكشاف فرص التعاون المستقبلي في مشاريع لبيع وتسويق وتجارة وتداول المنتجات محلياً، وعلى مستوى العالم.

ونصت الاتفاقية على استكشاف فرص ومجالات التعاون بين "أدنوك" ووكالة الطاقة الروسية، في امتيازات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أبوظبي، كما تضمنت الاتفاقية التعاون المستقبلي بين الجانبين، في تبادل الدعم الفني والتشغيلي بمجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى المتقدمة، والتي يمكنها المساهمة في الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة، ووفقاً للاتفاقية يعمل الجانبان في تقييم فرص التعاون الاستراتيجي في مجال أعمال التكرير والبتروكيماويات محلياً، وعلى مستوى العالم.