دعت غرفة عمليات الجيش الوطنى الليبى، اليوم، القوات الموالية لحكومة الوفاق، إلى اغتنام مبادرة القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، بتسليم أسلحتها، وفق ما نقل موقع «المتوسط» الليبى.

وأوضحت الغرفة أن قوات الوفاق مُنيت بخسائر فادحة، كما تم القضاء على أغلب قياداتها الميدانية. وأشارت الغرفة إلى أنه مع اقتراب الحسم، فإن تعزيزات عسكرية تصل تباعاً إلى محاور القتال، للمشاركة فى إنجاز عملية التحرير الشامل للوطن.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم، إن ليبيا تواجه خطر التحول إلى قاعدة رئيسية للإرهابيين فى شمال أفريقيا، فى تحذير جديد من استمرار أمد الأزمة داخل البلاد، وتأثير ذلك على المنطقة بأكملها.

وأضاف «لافروف»، فى تصريحات لوكالة «إنترفاكس» الروسية، اليوم، أن «الصرع الدائر فى شمال شرق سوريا جراء العملية العسكرية التى تشنها تركيا هناك، فتح المجال أمام عناصر من تنظيم داعش الإرهابى للانتشار فى جميع أنحاء العالم».

وطالب وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، بضرورة الإسراع فى إجراء انتخابات فى ليبيا، مؤكداً أن الأطراف الفاعلة فى الملف الليبى باتت مقتنعة بحقيقة أنه لا بديل عن الحل السياسى للأزمة الليبية.

وقال «لودريان»، اليوم، إنه كى يتحقق هذا المسار السياسى، يتعين تنظيم مؤتمر دولى مع جميع المعنيين، هدفه حث الليبيين على تحديد جدول زمنى للانتخابات، مشترطاً الامتثال لحظر الأسلحة، وعقد هدنة ثم وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وجيش وطنى ليبى موحد.