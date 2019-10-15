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منتخب فرنسا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، تشكيلة الديوك الفرنسية لمباراته المرتقبة، مساء اليوم الإثنين أمام تركيا، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأوروبية "يورو 2020".

تصفيات يورو 2020.. وسام بن يدر يقود هجوم فرنسا أمام تركيا

حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1 المواجهة، التي جمعت منتخبي فرنسا وتركيا، اليوم الاثنين، على ملعب "فرنسا"، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

تصفيات اليورو 2020.. بالفيديو.. تركيا تخطف تعادلًا ثمينًا من أنياب فرنسا

منتخب مصر

حقق المنتخب الوطني فوزا صعبًا وبشق الأنفس على ضيفة بوتسوانا بهدف نظيف، وذلك في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين على ملعب برج العرب، وسط أداء فني باهت ومخيب للاعبي الفراعنة.

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أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن تجربة بوتسوانا، والتي خاضها الفراعنة اليوم على ملعب ستاد برج العرب مفيدة بكل المقاييس، قبل مواجهة كينيا بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2021، والمقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر نوفمبر.

بركات: بوتسوانا تجربة مفيدة قبل مواجهة كينيا.. ووقفنا على سلبيات اللاعبين

نجح المنتخب الوطني في إحراز الهدف الأول في مرمى بوتسوانا خلال المباراة الودية التي تقام بينهما حاليا على استاد برج العرب، وذلك استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاء الهدف عن طريق حمدي فتحي في الدقيقة 74 بعد تمريرة من محمود علاء داخل منطقة الجزاء، لتجد "فتحي" الذي سددها في المرمى معلنا الهدف الأول للفراعنة.

عاجل.. بالفيديو.. حمدي فتحي يتقدم للمنتخب بالهدف الأول في مرمى بوتسوانا