أعلن مسؤولون محليون في الفلبين، اليوم، مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انهيار منازل، إثر وقوع زلزال قوي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب البلاد.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية، نقلاً عن مسؤولين فلبينيين، أن الزلزال تسبب في انهيار منازل وانقطاع التيار الكهربائي واحتراق أحد المراكز التجارية الكبيرة بمدينة جنرال سانتوس في منطقة مينداناو.

وأضافت الشبكة الفرنسية، أن طفلاً لقى مصرعه إثر انهيار أحد المباني نتيجة الزلزال في ماجنداناو جنوب الفلبين.

وقال مسؤولون محليون إن 4 أشخاص آخرين أصيبوا نتيجة تهدم منازل ،أثر الزلزال في مدينة تولونان شمال محافظة كوتاباتو، وإنه لم ترد أية تقارير حتى الآن عن وقوع قتلى آخرين.