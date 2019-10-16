قرر مدير الإدارة التعليمية بمركز الواسطى، شمال بنى سويف، إخلاء التلاميذ من مبنى قديم بمدرسة «الهرم الابتدائية 1، 2»، بقرية «هرم ميدوم»، صادر له قرار إزالة منذ عامين، حرصاً على حياة التلاميذ.

وقال أحمد حسن محيسن، رئيس مجلس الأمناء، إن فناء المدرسة والمبنى القديم، منخفضان عن منسوب الأرض المحيطة بالمدرسة، ما تسبب فى ظهور المياه الجوفية، نظراً لعدم وجود شبكة للصرف الصحى فضلاً عن قرب المدرسة من الترعة الكائنة بالقرية: «المدرسة تضم مبنى قديماً متهالكاً صدر له قرار إزالة منذ قرابة عامين، وفور زيارة مدير الإدارة للمدرسة، قرر إخلاء المبنى من التلاميذ ونقلهم للمبنى الجديد، وأمر بتحويل عدد من مكاتب مديرى الفترتين الصباحية والمسائية إلى فصول دراسية، وإلغاء حجرة المدرسين وغيرها من غرف الخدمات فى المدرسة وتحويلها كلها إلى فصول دراسية».

وأضاف صادق رشاد، ولى أمر، إن المدرسة تضم ٢٥٠٠ تلميذ، وكثافة الفصول وصلت إلى أكثر من 70 تلميذاً فى الفصل الواحد، إلى جانب ظهور مشكلة المياه الجوفية، بالإضافة إلى عجز المعلمين.