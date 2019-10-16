الجيش العربى السورى على حدود "الرقة" بتفاهمات "كردية"

عناصر من الجيش السورى ترفع علم سوريا فى منبج شمالاً "أ.ف.ب"

قال الدكتور عبدالقادر عزوز، المستشار الإعلامى للحكومة السورية، إن قوات الجيش السورى تتواجد فى الحدود الإدارية لمحافظة الرقة فى إطار التفاهمات مع الأكراد.

ودخلت طلائع الجيش السورى، أمس، إلى مدينة الرقة شمال شرقى سوريا، لأول مرة منذ 5 سنوات، وثبتت بعض نقاط المراقبة فى المدينة، وفقاً لوكالة «سبوتينيك» الروسية. وأعلن التليفزيون الروسى، أمس، أن الجيش السورى سيطر على قواعد عسكرية بشمال شرق سوريا تركتها القوات الأمريكية. وأكدت «قوات سوريا الديمقراطية» أن «خروج القوات الأمريكية من كوبانى سيسمح لقوات الجيش السورى بالدخول إليها بحسب اتفاقنا معه».

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن القوات الأمريكية دمرت، اليوم، قاعدتها العسكرية فى عين العرب (كوبانى) بعد الانسحاب منها، وأكد المرصد أن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولى ضد داعش استهدفت «قاعدة خراب عشك»، التى انسحبت منها القوات الأمريكية خلال الساعات الماضية.

ودعت تركيا، اليوم، المقاتلين الأكراد إلى الانسحاب من المنطقة الحدودية فى سوريا بحلول ليلة أمس، من أجل إنهاء الهجوم التركى على شمال شرق سوريا، وفقاً لشبكة «إيه بى سى نيوز» الإخبارية الأمريكية.

ويعتزم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إرسال وفد إلى أنقرة، اليوم، للقاء الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، لنقل طلب «ترامب» بالتفاوض على وقف إطلاق النار فى سوريا، وتجديد التهديد بفرض عقوبات اقتصادية ضد أنقرة، حال عدم الامتثال لذلك.

المعارضة التركية لـ"أردوغان": "سياستك جلبت نقمة العالم"

ويضم الوفد الأمريكى، نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومى روبرت أوبراين، ومبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص للشئون السورية جيمس جيفرى. وأكدت الرئاسة التركية أن «أردوغان» سيلتقى«بنس».

وأكد السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، أنه سيطرح مشروع قرار يفرض عقوبات على تركيا بسبب غزو شمال سوريا. فيما دعا كمال كليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، «أردوغان» إلى تغيير السياسة الخارجية، التى جلبت لبلاده نقمة العالم، حسب صحيفة «حرييت» التركية.