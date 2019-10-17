قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئاسة الأركان، تم تكوين لجنة ما زالت تواصل أعمالها بغرض النظر في أمر المجاهدين المستنفرين لهذا العام على وجه الخصوص، في حراسة الحدود، وذلك بتجنيد الراغبين منهم بالقوات المسلحة، وإنهاء استنفار غير الراغبين عند نهاية أجل استنفارهم".

وأضاف الحسن، في بيان اليوم، إنه "في إطار توضيح الحقائق ومنعا للبس، لا بد أن نشير إلى أن مجاهدي الدفاع الشعبي، يعملون ضمن القوات المسلحة طوعا واختيارا، وتبدأ إجراءاتهم بالاستنفار، وتنتهي بأجل محدد، عدا الإجراءات الخاصة بالمتأثرين منهم بسبب خوض المعارك".

وأوضح أن "الشهداء والمفقودين والمصابين من المجاهدين يعاملون معاملة نظرائهم من أفراد القوات المسلحة، عند اكتمال إجراءاتهم، بكل الحقوق المكتسبة بموجب قوانين ولوائح القوات المسلحة".

من جانبه أصدر رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، بناء على توصية وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، قرارًا، اليوم، بإعفاء عبدالله جاد الله نمر من منصب وكيل وزارة الإعلام المكلف، وتعيين رشيد سعيد يعقوب وكيلا أول لوزارة الثقافة والإعلام، ووجه القرار وزارتي الثقافة والإعلام، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأُخرى باتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرار.

وأصدر حمدوك، قرارًا بإعفاء نصر الدين محمد الحسين، من وظيفة المدير العام لشركة "أرياب" للتعدين المحدودة، وتعيين مجذوب عثمان الحسن مديرًا عامًا للشركة، ووجه القرار وزارتي الطاقة والتعدين، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، وكان حمدوك أصدر في الآونة الأخيرة، عدة قرارات بإعفاء عدد من وكلاء الوزارات.

وتلقى حمدوك، رسالة تهنئة من نظيره البريطاني بوريس جونسون، أكد فيها أن توليه منصب رئاسة الوزراء في السودان، يعد خطوة مهمة نحو المستقبل، مشددا على دعم المملكة المتحدة المستمر للسودان لتحقيق التحول الديموقراطي. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، إن جونسون أعرب عن إعجابه بشجاعة ومثابرة الشعب السوداني أملا في الحصول على مستقبل أفضل، كما تلقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، رسالة تهنئة، من وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، الذي اعتبر أن تعيينها في المنصب هو دلالة قوية على التغيير وخطوة ايجابية تمهد لممارسة السودان دوره الايجابي وسط الأمم.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، في رسالته، استعداد الحكومة البريطانية للتعاون مع الحكومة السودانية، لتحقيق التحول وتلبية تطلعات الشعب السوداني، فيما تلقت وزيرة الخارجية السودانية، رسالة تهنئة من وزير الدولة بالخارجية البريطانية المختص بالشؤون الأفريقية اندرو استيفنسون، الذي اعتبر أن تعيينها خطوة ايجابية في طريق الديمقراطية، التي ناضل الشعب السوداني من أجلها طويلاً.كما تلقت رسالة تهنئة من وزير الدولة المختص بشؤون الكمونولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا اللورد طارق احمد.

من جانبه، قدم السفير محمد عبد الله إدريس، أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بقصر بكنجهام، اليوم، مؤكدًا حرصه للعمل من أجل تطوير العلاقات بين السودان والمملكة والتي تمتد بجذورها عبر تاريخ طويل.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن سفير السودان نقل للملكة اليزابيث، تحيات رئيس مجلس السيادة في السودان،الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، معبرا عن سعادته بمناسبة قبول أوراق اعتماده.