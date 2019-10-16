أكد الدكتور علاء عيد، رئيس القطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الحالة التي توفت، وأثيرت الشائعات حول مرضها بالالتهاب السحائي الوبائي، كان سببها فشل في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية وحموضة في الدم.

وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه فور استلام تلك الحالة جرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وأجريت التحاليل الأولية عليها، موضحا أن التحاليل أكدت خلو تلك الحالة من الإصابة بـ"الإلتهاب السحائي".

وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تطعم أبنائها في مراحل التعليم المختلفة، وتصل أعداد المطعمين سنويا إلى 7 ملايين طالب.