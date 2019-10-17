الصحة: طالبة بالإسكندرية عانت من "أنتيرو فيروس" وليس التهاب سحائي

أفاد الدكتور علاء عيد، رئيس القطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن البلاغ الذي تلقته غرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة، يوم الاثنين الماضي، كان إدعاءً لاشتباه 3 طلاب بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.

وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه بعد الدفع بفريق من قطاع الطب الوقائي بالوزارة؛ كانت "الصحة بالإسكندرية" نقلت أحد الطلاب إلى مستشفى الجامعة وحالتين بمستشفى الأندلسية، موضحا أن إحدى الحالات خرجت من المستشفى بعد الشفاء، وكانت تعاني من التهابات في المعدة ليس له علاقة بالمرض، والأخرى في مستشفى الأندلسية وحالتها باتت مستقرة خلال الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الأطباء أدوا عملهم ووضعوا أكثر من تشخيص للمريض كأي حالة تستقبلها المستشفيات على مستوى الدولة؛ ويكون الفيصل بين تشخيص الطبيب والحقيقة هي التحاليل والأشعات، متابعا: "الأطباء كتبوا في الأول بخصوص حالة الطالبة تولاي إيهاب عوض اشتباه بالالتهاب السحائي، وبعد ما عملوا التحاليل والإشاعات وطلعت "أنتيرو فيروس" وهو أحدى الفيروسات المعوية لا علاقة لها بالالتهاب السحائي الوبائي".