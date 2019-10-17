عدد محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، الأسباب المحفزة على حدوث انخفاض في أسعار الملابس الشتوية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، حيث ذكر أن وجود عدد من الاستثمارات الكثيرة في قطاع الملابس الجاهزة تحفز على خفض الأسعار، وبالتالي سيكون هناك منافسة بين التجار بشكل كبير.

وأضاف "عبدالسلام"، أن صناع الملابس الجاهزة متفقون في ما بينهم على امتصاص وتحمل الزيادات في الأسعار من أجل توفير منتج يرضي ذوق المستهلك المصري، ويكون عالي الجودة، وسعره في متناول المواطن المصري، فضلًا عن إحساس صناع الملابس الجاهزة وتوجهاتهم بامتصاص الزيادات مقابل تسهيل بعض الأمور على المستهلك المصري اتفاقًا مع السياسة العامة للدولة.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، أن سعر الدولار انخفض من 9 إلى 10%، وهو ما يسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار الملابس، حيث إن مدخلات صناعة الملابس الجاهزة 40% منها تعتمد على الخامات المستوردة، وبناءً عليه تساعد في انخفاض سعر المنتج النهائي بنسبة 5%، وبالتالي هناك انخفاض حقيقي في ملابس الشتاء المقبل.

وتابع: "المصنع مَن يحدد سعر المنتج النهائي للمستهلك وليس التاجر، كما أن المصنع يحدد هوامش للربح المتفق عليه في السوق كلها".