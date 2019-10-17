محمد رمضان يقود طائرة وفاتورة التليفون.. أبرز تريندات جوجل

احتل فيديو الفنان محمد رمضان، عبر إنستجرام، أثناء قيادته للمرة الأولى طائرة أثناء رحلته مساء لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحسب المؤشرات، قائمة تريندات جوجل، خلال الساعات الماضية.

محمد رمضان يقود طائرة

فيديو.. محمد رمضان يقود طائرة في رحلته للرياض

وعلقت مصادر بسلطة الطيران المدني، المسؤولة عن منح تراخيص مزاولة مهنة الطيران، على واقعة قيادة الفنان محمد رمضان لطائرته، مبينة أنَّ قائد الطائرة الذي سمح لـ رمضان بالدخول لـ"قمرة القيادة" كسر جميع القواعد وأدخل شخصًا "غير مسموح له بالتواجد بقمرة القيادة" بالمخالفة.

"غير مسموح".. 3 أخطاء وقع فيها قائد طائرة محمد رمضان

مرض الالتهاب السحائي

وخيّم الفزع والقلق على أولياء الأمور، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن انتشار نسب الإصابة بالالتهاب السحائي بين التلاميذ، مرجحين أنه كان السبب وراء وفاة تلميذة بمدرسة صقر الخاصة للغات في الإسكندرية، تدعى "كارما مصطفى عبدالعزيز"، 6 سنوات.

شهادة وفاة وعينات وانتظام دراسي.. الالتهاب السحائي يثير فزع الأهالي بالإسكندرية

فاتورة التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019.. الاستعلام وخطوات السداد إلكترونيا

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات عبر الموقع الرسمي لها خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وسداد الفاتورة إلكترونيا، وتقدم "الوطن" في التقرير التالي طريقة الاستعلام، وخطوات دفع الفاتورة.