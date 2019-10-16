فاتورة التليفون وحرائق لبنان والالتهاب السحائي.. أبرز تريندات جوجل

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019

تقدم الشركة المصرية للاتصالات عبر الموقع الرسمي لها خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وسداد الفاتورة إلكترونيا، وتقدم "الوطن" في التقرير التالي طريقة الاستعلام، وخطوات دفع الفاتورة.

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019.. الاستعلام وخطوات السداد إلكترونيا

حرائق لبنان

يشهد لبنان منذ أمس حرائق بحجم غير مسبوق تجاوز عددها المئة حريق، طالت العديد من المناطق، بحسب هيئة الدفاع المدني اللبنانية، حيث قال مسؤولون إن الحرائق بدأت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح ساخنة ساعدت في اشتعال النيران في بعض الأشجار والمساحات الخضراء.

"ناصر ورفاقه".. 300 شاب متطوع في حرائق لبنان: سنحمي بلدتنا من النيران

يستعين لبنان بطائرات من دول في المنطقة لإخماد سلسلة حرائق مستمرة منذ يومين، التهمت مساحات حرجة واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم، في وقت بدت السلطات عاجزة عن احتواء الأزمة في ظل إمكانات محدودة.

فيديو.. لبنان يستعين بطائرات من دول المنطقة لإخماد حرائق واسعة

ودعم عدد من مشاهير الفن في الوطن العربي شعب لبنان في كوارث الحرائق التي اندلعت، أمس الاثنين، في بلدات محافظة "قضاء عكار".

وخلال مواقع التواصل الاجتماعي، تضامن الكثير من مشاهير الفن داخل الوطن العربي، مع لبنان وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بموقعي "تويتر" و"إنستجرام"، ومن بين هؤلاء الفنانين:

مشاهير الفن والطرب يتضامنون مع لبنان: أجمل مكان بيتحرق

أكثر من 104 حرائق موزعة على كل الأراضي اللبنانية، بدأت مساء الأحد الماضي، لتعد أكبرها وأخطرها حريق منطقة قضاء الشوف وبالتحديد بلدية المشرف، ما دفع الدفاع المدني إلى الدفع بـ200 سيارة إسعاف و15 مركزا للمساعدة في إخماد النيران التي تعاود الانتشار بعد كل مرة يتم إطفائها بسبب سرعة الرياح، التي وصلت إلى 50 كيلو متر في الساعة بالإضافة إلى الطقس الحار.

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قالت حليمة طبيعة، مراسلة قناة الجديد اللبنانية إنها لم تتمالك نفسها في أثناء تغطيتها لأحداث الحرائق التي اندلعت في لبنان، منذ مساء أمس، وأن أصوات صراخ الأطفال والنساء خلال حصار النيران لهم داخل المنازل، جعلتها تنهار باكية على الهواء مباشرة.

وأشارت لـ"الوطن" إلى أن الكثير من المواطنين اللبنانيين توافدوا لتقديم المساعدة، بعدما سمعوا تغطيتها وصراخها.

مراسلة لبنان الباكية على الهواء لـ"الوطن": صراخ الأطفال سبب انهياري

يعد 2019 عاما مليئا بالحرائق، حيث التهمت غابات عدة دول حول العالم من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الشرق، وكان التغير المناخي وما نتج عنه من ارتفاع شديد في درجات الحرارة السبب الرئيسي لهذه الكوارث.

واختلفت استعدادات المسؤولين لمواجهة الحرائق حسب إمكانيات كل دولة، لكن النيران قضت على مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء بما يعد ناقوس خطر يشير إلى مخاطر الاحتباس الحراري على كوكبنا.

حرائق لبنان آخرها.. 2019 عام أسود على الغابات بسبب الحرائق

دخلت حليمة سعد الدين طبيعة، مراسلة قناة "الجديدة" في نوبة بكاء شديد، على الهواء مباشرة، خلال تغطيتها لحرائق لبنان، والتي اندلعت منذ مساء الإثنين.

فيديو.. مراسلة تصرخ على الهواء بسبب حرائق لبنان: "الدنيا هنا بتحترق"

الالتهاب السحائي

خيّم الفزع والقلق على أولياء الأمور، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن انتشار نسب الإصابة بالالتهاب السحائي بين التلاميذ، مرجحين أنه كان السبب وراء وفاة تلميذة بمدرسة صقر الخاصة للغات في الإسكندرية، تدعى "كارما مصطفى عبدالعزيز"، 6 سنوات.

شهادة وفاة وعينات وانتظام دراسي.. الالتهاب السحائي يثير فزع الأهالي بالإسكندرية