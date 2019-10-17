أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، صباح اليوم، توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.

وقال في بيان صادر عن الهيئة، منذ قليل، إنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة.

وأضاف أنه وبسبب سقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية أدى لقطعها؛ وعلى الفور، تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

وأكد البيان حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة، ومن محطة الشهداء وحتى محطة حلوان، معلنا توقف حركة القطارات بمحطات "غمرة، الدمرداش، منشية الصدر" لحين اصلاح الشبكة الكهربائية.