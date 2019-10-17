أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الدفع بأتوبيسات في مناطق محطات "غمرة" و"الدمرداش" و"منشية الصدر" بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية، وذلك عقب توقف حركة المترو في المحطات الثلاثة.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنَّ توقف حركة المترو سببه سقوط "رافعة ونش" إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو، وذلك خلال إزالة عمال الشركة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي "غمرة" و"الدمرداش" بالخط الأول.

جدير بالذكر، أنَّ حركة قطارات المترو تعمل حاليًا من محطة "كوبري القبة" حتى محطة "المرج الجديدة" ومن محطة "الشهداء" حتى محطة "حلوان"، فيما توقفت حركة القطارات بمحطات "غمرة" و"الدمرداش" و"منشية الصدر" لحين اصلاح الشبكة الكهربائية.