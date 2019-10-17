أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس، اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وصولا إلى شمال الصعيد، والذي سيكون حارا على جنوب الصعيد نهارًا، ولطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 31

طنطا 21 30

الإسكندرية 22 28

مطروح 22 26

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

الإسماعيلية 22 31

العريش 21 30

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 33

المنيا 21 34

أسيوط 20 35

سوهاج 23 36

الأقصر 25 37

أسوان 27 38

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربيةمكة المكرمة 27 39

المدينة 22 37

الرياض 22 35

أبو ظبي 27 36

الدوحة 27 36

الكويت 23 38

بيروت 24 28

عمان 16 29

القدس 18 26

غزة 22 28

بغداد 21 36

الخرطوم 26 38

تونس 17 27

الجزائر 15 24