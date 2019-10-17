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محافظ جنوب سيناء يلتقي وزير العدل ورئيس مجلس الدولة

محافظ جنوب سيناء يلتقي وزير العدل ورئيس مجلس الدولة

يحدث اليوم.. بيراميدز يواجه سموحة وإنبي يصطدم بالإنتاج الحربي

يحدث اليوم.. بيراميدز يواجه سموحة وإنبي يصطدم بالإنتاج الحربي

اتهامات لبعض تجار دمياط ببيع أسماك نافقة.. و"الثروة السمكية" تنفي

اتهامات لبعض تجار دمياط ببيع أسماك نافقة.. و"الثروة السمكية" تنفي

في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. 3 بنوك تقدم قروضا متناهية الصغر

في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. 3 بنوك تقدم قروضا متناهية الصغر

أثري: خبيئة الأقصر مكتشفة من قبل ودفنت لحمايتها عام 1967.. وحواس: غير صحيح

أثري: خبيئة الأقصر مكتشفة من قبل ودفنت لحمايتها عام 1967.. وحواس: غير صحيح

بعد إطفاء حرائق لبنان.. متطوعون لإغاثة المتضررين: "مىّ.. أكل.. مساعدات"

بعد إطفاء حرائق لبنان.. متطوعون لإغاثة المتضررين: "مىّ.. أكل.. مساعدات"

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آخرها "سيدة تلبانة".. وقائع تورط فيها مواطنون وفنانون بتعذيب الخادم

آخرها "سيدة تلبانة".. وقائع تورط فيها مواطنون وفنانون بتعذيب الخادم

بكت أثناء تغطية العدوان التركي.. مراسلة العربية: من الصعب رؤية "إهانة إنسان"

بكت أثناء تغطية العدوان التركي.. مراسلة العربية: من الصعب رؤية "إهانة إنسان"

لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتة سليمة"

لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتة سليمة"

العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

الشهادة بـ4 آلاف جنيه.. البحث عن "أم ملك" مروجة شهادات مزورة بالقليوبية

الشهادة بـ4 آلاف جنيه.. البحث عن "أم ملك" مروجة شهادات مزورة بالقليوبية

"ياسر" عمل مشروع لصناعة "البانيوهات": متستناش الوظيفة الحكومي

"ياسر" عمل مشروع لصناعة "البانيوهات": متستناش الوظيفة الحكومي

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