قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إنّ الشركة دفعت بفرق صيانة لإصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الهوائية بالخط الأول للمترو "المرج - حلوان"، وتحديدا بمحطات "غمرة - منشية الصدر - الدمرداش"، بسبب سقوط رافعة ونش في أثناء إزالة إحدى شركات الإعلانات، لوحة لها خارج سور محطتي المترو بين غمرة والدمرداش، ما تسبب في حدوث قطع بالشبكة الهوائية، موضحا أنّه تم التحفظ على "الونش" والقائمين عليه، من قبل شرطة النقل والمواصلات.

وأضاف عبدالهادي في تصريحات لـ"الوطن" أنّ حركة القطارات في الخط الأول (المرج - حلوان) منتظمة بجميع المحطات عدا (غمرة - الدمرداش - منشية الصدر)، لافتا إلى أنّ عودة حركة القطارات لطبيعتها سيستغرق وقتا طويلا لحين إصلاح الشبكة الهوائية، لتوفير الحماية الأمنية والأمان والسلامة للركاب، إذ تمّ نشر نحو 50 فرقة صيانة بالخطين الثاني والثالث لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث لمواجهتها والعمل على إصلاحها فورا.

وتعمل حركة قطارات المترو حاليا من محطة كوبري القبة حتى محطة المرج الجديدة، ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، بينما توقفت الحركة في محطات (غمرة - الدمرداش - منشية الصدر) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.