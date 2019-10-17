أعلنت وزارة النقل، تسيير حركة مترو الأنفاق من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد، ومن سرايا القبة إلى المرج الجديدة بشكل مزدوج، ومن الشهداء إلى حلوان بشكل مزدوج، لحين إصلاح العطل الفني في الشبكة الهوائية في 3 محطات هي، "غمرة، الدمرداش، ومنشية الصدر"، لتعمل كل محطات الخط الأول بشكل منتظم وتستقبل الركاب.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن وزير النقل انتقل إلى موقع إصلاح الشبكة الهوائية، حيث أشرف على عمليات الإصلاح حتى مرور أول قطار في موقع العطل.

واعتذرت وزارة النقل للركاب عن العطل، الذي سببته إحدى الشركات الخاصة أثناء عملها خارج سور المترو في المسافة بين محطتي غمرة والدمرداش.

وكانت حركة مترو الأنفاق بين 3 محطات هي، "غمرة، الدمرداش، ومنشية"، قد توقفت، صباح اليوم، بسبب سقوط "رافعة - ونش" تابعة لإحدى الشركات الخاصة على الشبكة الهوائية للكهربائية بين محطتي غمرة والدمرداش.