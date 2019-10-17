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البنك الدولي يطلق خطة الاستثمار في البشر بالشرق الأوسط بمشاركة مصر

البنك الدولي يطلق خطة الاستثمار في البشر بالشرق الأوسط بمشاركة مصر

مصر للطيران توسع التعاون مع OptionTown لخدمات سفر مميزة

مصر للطيران توسع التعاون مع OptionTown لخدمات سفر مميزة

روشتة علاج ياسين طالب المنتزه بالإسكندرية: نوبة برد وليس التهاب سحائي

روشتة علاج ياسين طالب المنتزه بالإسكندرية: نوبة برد وليس التهاب سحائي

الإفراج عن 449 من نزلاء السجون بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

الإفراج عن 449 من نزلاء السجون بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

بعد الانسحاب.. ضربة أمريكية لتدمير ذخيرة ومعسكرات قوات التحالف بسوريا

بعد الانسحاب.. ضربة أمريكية لتدمير ذخيرة ومعسكرات قوات التحالف بسوريا

"المالية" تشرح مميزات القانون الجديد للجمارك: أبرزها تقليل زمن الإفراج

"المالية" تشرح مميزات القانون الجديد للجمارك: أبرزها تقليل زمن الإفراج

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بعد تأجيل القمة.. هل يظهر كهربا بـ"الأحمر" في مباراة الأهلي والزمالك؟

بعد تأجيل القمة.. هل يظهر كهربا بـ"الأحمر" في مباراة الأهلي والزمالك؟

20 معلومة عن مسابقة المعلمين

20 معلومة عن مسابقة المعلمين

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