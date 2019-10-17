أصيب 3 أشخاص في حادث سير، وقع، صباح اليوم الخميس، إثر إنقلاب دراجة بخارية، بالطريق الفرعي "إهناسيا ـ المشارقة" دائرة مركز إهناسيا ببني سويف، ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى مستشفى إهناسيا المركزي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، يفيد بوقوع حادث سير إثر إنقلاب دراجة بخارية، بالطريق الفرعي "إهناسيا ـ المشارقة" دائرة مركز إهناسيا، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

دفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارة ونقلت المصابين إلى مستشفى إهناسيا المركزي، هم: محمود رجب صالح، 17 سنة، طالب، مصابًا بإشتباه كسر بالقدم اليمني، ومني حسين عبد الفضيل 40 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة وهند حسين عبد الفضيل، 30 سنة، مصابة بإغماء، جميعهم يقيمون قرية ميانة، بمركز إهناسيا.

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن المصابون الثلاث حالتهم مستقرة، وجرى إجراء الإسعافات الأولية لهم، بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى إهناسيا، وجاري استكمال علاجهم، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.