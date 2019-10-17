افتتح صندوق تحيا مصر ، المرحلة الأولى من مشروع اعمار ٢٨٨٥ منزلا في ١٠٠ قرية في ١٢ محافظة، اليوم ببني سويف، بالتعاون مع جمعية الأورمان في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا، بحضور المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف وعدد من قيادات المحافظة، وجمعية الأورمان.

تامر عبد الفتاح: سلمنا ٢٤٠ أسرة لمنازلها الجديدة في بني سويف اليوم

وقال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية، يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .وأضاف عبد الفتاح، أن المشروع يتضمن أعمال رفع كفاءة المنازل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.وأوضح عبد الفتاح، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة تشمل 1250 منزلا فى قرى بمحافظات أسوان، و الأقصر، و قنا و سوهاج، و أسيوط، و المنيا، وبني سويف، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، و الفيوم، والشرقية.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون الثالث مع صندوق تحيا مصر في مجال اعادة تنمية القرى الأكثر احتياجاً فى محافظة بني سويف أثمر إعادة إعمار 210 منزلا متهالكا وهى قرى العواونة وميانة وشاويش ومعصرة مركز أهناسيا، وقريتي زرابي الحيبة ونجع حمد مركز الفشن، وقرية الشيخ خطاب مركز سمسطا فى محافظة بني سويف.

وأشار فؤاد، إلي أن الاحتفال الرئيسي اليوم بقرية معصرة نعسان مركز اهناسيا نموذج من القرى تم اعادة اعمارها ضمن 42 قرية ضمن بروتوكول التعاون الثالث حيث يشمل رفع كفاءة عدد 2885 منزل موزعة على عدد 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل الى 125 مليون جنيه.يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالي يعتبر هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الاورمان حيث تضمن برتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزل في 126 قرية كما تضمن بروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزل في 106 قرية.وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إنه بإنهاء تنفيذ البرتوكول الثالث لتطوير المنازل يصبح إجمالي تكلفة إعمار ١٠ آلاف منزل نحو ٣٢٥ مليون جنيه.