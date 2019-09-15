"مصر الخير والأورمان" تشاركان فى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلنت مؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان، عن مشاركتهما فى مبادرة الرئاسة للقضاء على قوائم الانتظار، وقال محمود فؤاد، نائب رئيس «الأورمان»، إن الجمعية اشتركت فى المبادرة منذ انطلاقها فى يناير 2018، من خلال إجراء 700 عملية قلب، و1500 عملية عيون شهرياً، وتشمل عمليات قلب، وقسطرة، وتركيب دعامات، وجراحات قلب مفتوح، ليصل بذلك إجمالى الجراحات التى أجرتها على مدار السنوات الماضية إلى 41 ألف عملية قلب.

وأضاف «فؤاد»، لـ«الوطن»، أن المشاركة فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار اتسعت إلى المساهمة فى إجراء جراحات العيون، فى عدد من المستشفيات الخاصة، وانتهت الجمعية من إجراء 185 ألف عملية عيون، وتجرى 1500 جراحة شهرياً منذ بدء المبادرة، وما زالت مستمرة فى تلقِّى طلبات المرضى لإجراء عمليات القلب والعيون، فضلاً عن توفير أجهزة تعويضية، وأطراف صناعية.

وقالت الدكتورة سارة سرى، مدير الطب الوقائى بمؤسسة مصر الخير، إن قطاع الصحة بالمؤسسة أسهم فى التخفيف من قوائم الانتظار بشكل غير مباشر، عن طريق دعم المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية، ومن ذلك توفير جهاز المعجل الخطى المطلوب للعلاج الإشعاعى فى مركز أورام الفيوم بالمجان لمرضى شمال الصعيد، كما دعمت المؤسسة ٦٠ مستشفى بتزويدها بجميع المستلزمات الطبية والمعدات.

وأضافت «سارة»: «وفرنا ماكينات غسيل كلوى حديثة بالعديد من مراكز الغسيل فى مستشفيات وزارة الصحة، ومنها مركز كوم حمادة، وتقديم أكثر من 6000 خدمة غسيل كلوى مجانى للمستحقين بشكل سنوى، إضافة إلى القوافل الطبية التى تجوب المحافظات المختلفة، خصوصاً المناطق النائية والحدودية، لتوقيع الكشوفات والتحاليل الطبية وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية».