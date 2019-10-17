قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّه تابع حلم إنشاء كلية طب القوات المسلحة قبل 6 سنوات وبشكل يومي.

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية طب القوات المسلحة اليوم: "اوعوا تفتكروا إنّ الكلية اتسابت كده، لأ، الكلية كانت بتتابع مني بشكل مستمر يوم بعد يوم، وبقول الكلمة دي عشان أقول لو إحنا عاوزين ننجح في أي إجراء بنعمله، كل مسؤول يتابعه لحد ما يخلص وبعد ما يخلص".

وتابع الرئيس السيسي موجها رسالته للمصريين: "لو كنتوا عاوزين تنجحوا وتسبقوا الدنيا وتبقوا دولة ذات شأن، فالتمن مش كلام، لكن عمل".

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي.