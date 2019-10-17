اختتم وفد اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، لقاءاته ضمن زيارة العمل التي بدأت الاثنين الماضي إلى العاصمة الألمانية برلين، والتقى الوفد ممثلي الجمعية الألمانية للصناعات الإلكترونية والكهربائية، وشركة "SAP" المتخصصة في برامج "السوفت وير" والتحول الرقمي.

واقترح الوزير المفوض ماهر الشريف رئيس المكتب التجاري المصري في برلين، على الجمعية الألمانية للصناعات الإلكترونية والكهربائية تنظيم زيارة إلى مصر تضم عددًا من ممثلي الشركات الأعضاء للتعرف على فرص الاستثمار الصناعي، والتباحث مع مع الشركات المصرية المحلية، من أجل توقيع شراكات.

وقالت باتريشيا سولارو نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الألمانية للصناعات الإلكترونية والكهربائية، إنَّ الشركات المصرية عليها الاستفادة من الحرب التجارية الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة والصين، حيث أنَّ الشركات الألمانية والأوروبية بشكل عام تبحث عن طريق للابتعاد عن تلك الحرب، ما يعني أنَّ هناك إمكانية لاستغلال موقع مصر، لتصبح قاعدة للشركات الألمانية في التوجه نحو الأسواق الأفريقية والعربية،.

وأضافت نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الألمانية للصناعات الإلكترونية والكهربائية: "في ظل الحرب التجارية، المنافسة العالمية باتت شرسة ومن ثم تحتاج الشركات إلى تطوير إمكانياتها لكي تقوى على المنافسة، وهذا يخلق مجالًا واسعًا للتعاون بين الشركات الألمانية والمصرية في مجال التطوير الرقمي".

وتضم الجمعية الألمانية للصناعات الالكترونية والكهربائية نحو 1600 شركة عضوا، ويتركز نشاطها في 5 مجالات هي الصناعة والطاقة والصحة والعقارات.