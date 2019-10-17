عاجل.. مصدر بالطب الشرعي: ضحية تلبانة مدمن استروكس ولم يتعرض للتعذيب

قال مصدر بالطب الشرعي إنه جرى الانتهاء من تشريح جثمان الشاب ضحية تلبانة بناءً على قرار النيابة العامة، مضيفا أن التقرير المبدئي للطب الشرعي والخاص بسبب وفاته لم يثبت تعرض الشاب للتعذيب وأن الوفاة ناتجة عن تعاطية لمخدر استروكس.

وتابع المصدر بأن التحاليل أثبتت بأنه مدمن لمصدر إستروكس، مؤكدا رصد إصابات ظاهرية على جسد المتوفي، وتبين أن جزءًا منها منذ فترة بعيدة وبعضها حديث وترجع إلى قيام المدمنين بالتعدي على أنفسهم في أثناء وجودهم تحت تأثير المخدر.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية حقيقة ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن ظهور شخص للاعتداء على آخر بالضرب.

وتلقى مركز شرطة المنصورة في الدقهلية من إحدى المستشفيات بوفاة أحد المواطنين، عامل، 20 عاما، مقيم في قرية تلبانة دائرة المركز، وبسؤال والده اتهم إحدى السيدات ربة منزل، 50 عاما، بالتسبب في وفاة نجله، حيث كان يعمل ويُقيم طرفها.

في وقت لاحق توجه بعض أهلية وجيران المتوفى إلى منزل ربة المنزل المتهمة وأشعلوا النيران به، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمكن من ضبط السيدة المتهمة في الواقعة والمتسببين في الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين حدوث تلفيات ببعض نوافذ أثاثات المنزل.