باشرت نيابة مركز المنصورة، اليوم، بإشراف خالد هرجة رئيس النيابة تحقيقاتها مع طبيب مفتش صحة قسم ثاني المنصورة وطبيب مستشفى الصدر، لسؤالهما ومناقشتهما في تقرير سبب وفاة "قتيل تلبانة" أحمد المتولي رمضان 19 سنة عامل عادي ومقيم بقرية "تلبانة" مركز المنصورة، والذين أثباتا فيه أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة تعاطي عقار الأستوركيس المخدر، في حين تدول مقطع فيديو يظهر فيه المتوفي مقيد بالجنازير ومكمم الفم، وتعدي شقيقه الأكبرعليه بالضرب المبرح، بالإضافة إلي استدعاء شاب آخر كان في بيت المتهمة وقت تعرض المجني عليه للتعذيب.

النيابة تستمع لأقوال مفتش صحة قسم ثاني المنصورة وطبيب مستشفى الصدر

واستمعت النيابة العامة إلي أقوال "محمد" شقيق المجني عليه، كمتهم في تعذيب شقيقه بالإكراه من المتهمة الرئيسية، "أمينة محمد حسن، وشهرتها فادية العرجة، 52 سنة ربة منزل وكمجني عليه منها.

وستستمع النيابة العامة إلي أقوال والد المجني عليه، والذي أخذت المتهمة منه كل من "أحمد ومحمد" بعد أن حصلت على إقرار علي بياض، ومحرر بذلك محاضر في مركز الشرطة.

وفي سياق متصل بدأت النيابة العامة في الاستماع إلي أقوال 32 من أهالي القرية بعد القبض عليهم، أثناء تواجدهم في محيط منزل المتهمة بعد أن أشعل بعض الأهالي النار به غضبا مما حدث للمجني عليه من تعذيب قبل الوفاة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد خالد الزيني، مأمور قسم المنصورة، بتجمهر الأهالي أمام منزل أمينة محمد حسن، وشهرتها فادية العرجة، 52 سنة، ربة منزل بقرية تلبانة، وذلك بعد اتهامها بقتل المتوفي، أحمد المتولي إبراهيم، 19 سنة، عامل، وقام الأهالي باقتحام منزلها المكون من 3 طوابق على شقتين وحرقوا جميع محتوياته.

وعلى الفور، انتقلت قيادات مديرية الأمن إلى القرية، وتم الدفع بعدد 5 تشكيلات من قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب لتفريق المتجمهرين، وجرى إلقاء القبض على 32 فردا من الأهالي بتهمة أعمال البلطجة والتعدي على قوات الأمن بالحجارة وإشعال النار في المنزل.

وتمكن الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المنصورة، ومعاونيه النقيب محمد زين والنقيب خالد عبدالسلام، من إلقاء القبض على صاحبة المنزل بالإضافة إلي إلقاء القبض على شقيق المتوفي، محمد المتولي رمضان، 22 سنة، عامل، بعد ظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يضرب شقيقه المتوفي ويعذبه وهو مقيد بالجنازير، تحت تهديد، فادية العرجة، بتهمة سرقة خاتم.

وأكدت تحريات المباحث أن المتوفى وشقيقة كانا يعملان لدى فادية العرجة، في أعمال المنزل، وأن السيدة اتهمت المتوفي بسرقة خاتم ذهب، وقامت بتقييد المجني عليه بالجنازير وتعدت عليه بالضرب المبرح باستخدام عصا غليظة، وأن المتوفي دخل مستشفى الصدر بالمنصورة، وتوفى مساء الثلاثاء نتيجة توقف عضلة القلب نتيجة تعاطى المواد المخدرة.

وحال معرفة الأهالي بخير الوفاة، وتداول مقاطع الفيديو بالاعتداء على المتوفي، قام الأهالي بالتجمهر، وحرق منزل فادية العرجة، وعلى الفور تعاملت قوات الأمن مع هذا التجمهر، وقامت بإطلاق الغاز لتفريقه، والسيطرة على الموقف، وقد أصيب معاون مباحث المركز النقيب محمد زين بكدمات في القدم اليمنى نتيجة قذف الحجارة من الأهالي.

وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة بعد قيام والد المتوفي باتهام السيدة بقتل نجله. وأكد الأهالي أن السيدة كانت تدير منزلها للأعمال المنافية للآداب منذ فترة، وكانت تهدد الأهالي بتحرير محاضر كيدية لهم عن طريق الساقطات، مؤكدين أن أشقاء السيدة لم يسلموا منها، وحررت محاضر كيدية ضدهم.

وقام فريق من النيابة العامة، أمس، بمعاينة موقع الأحداث، وحصر التلفيات.