حصلت "الوطن" على تقرير إفادة من عيادة برج العرب الشاملة في الإسكندرية التابعة إلى فرع شمال غرب الدلتا للهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تؤكد بعدم ورود أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي.

وذكر التقرير، أن عيادة برج العرب الشاملة لم يتردد إليها أي حالات مرضية من مدرسة هارفست الدولية، وبمرور تفتيش الزئارات على المدرسة، اليوم، تبيّن أن المدرسة خالية تمامًا من ميكروب السحائي، ولم يوجد بها أي حالات مرضية.

من جانبه، قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن ليس هناك ما يستدعي إجراء تطعيمات للتلاميذ في المدارس ضد الإصابة بالالتهاب السحائي، نافيًا وجود أي حالات اشتباه حتى اليوم سواء في المدارس الخاصة أو المستشفيات الحكومية، وأن ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي مجرد شائعات، مطالبًا المواطنين بالرجوع إلى السلطات الصحية المختصة قبل تداول الأخبار.

وأضاف "عثمان"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوحدات الصحية توفر التطعيم مجانًا، كما أن وزارة الصحة توفر جرعات اللقاح المضاد للالتهاب السحائي من خلال هيئة التأمين الصحي التي تجري عملية التطعيم داخل المدارس خلال المراحل العمرية المختلفة، موضحًا أن المديرية أعطت مضادات حيوية للمخالطين بالطلاب الذي أثير حولهم الشكوك لزيادة الوقاية، مؤكدا أنه لا توجد إصابات.

عثمان: بعض الأطباء يستغلون خوف الأمهات لبيع مصل بالالتهاب السحائي بـ1000 جنيه

وأردف: "في حالة الاشتباه مفيش تطعيم، ولكن بنعطي مضاد حيوي لزيادة الحرص للمخالطين"، مشيرا إلى أن هناك أطباء يتاجرون بصحة الطلاب واستغلال خوف الأمهات بطرح المصل بأسعار تبدأ من 550 وحتى 1000 جنيه، مطالبا بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأوضح، أن الالتهاب السحائي تظهر إصابته عندما تتوقف وزارة الصحة عن تطعيم التلاميذ في المراحل العمرية المحددة لها، مشيرا إلى أن كل تلميذ يحصل على التطعيم في كل مرحلة.